Мигранта-нелегала задержали за рулём «Шахмана» в Новосибирске

10 марта сотрудники отделения технического надзора остановили автомобиль «Шахман», перевозивший сыпучий груз без плащ-палатки. За рулем находился 21-летний иностранный гражданин, который, как выяснилось, незаконно пребывает на территории Российской Федерации.