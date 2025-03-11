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Мигранта-нелегала задержали за рулём «Шахмана» в Новосибирске

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске автоинспекторы задержали водителя-нелегала, управлявшего грузовым автомобилем «Шахман», сообщает пресс-служба регионального МВД.

10 марта сотрудники отделения технического надзора остановили автомобиль «Шахман», перевозивший сыпучий груз без плащ-палатки. За рулем находился 21-летний иностранный гражданин, который, как выяснилось, незаконно пребывает на территории Российской Федерации.

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов: за отсутствие технического осмотра транспортного средства, нарушения правил перевозки грузов, нарушения режима труда и отдыха, управление транспортным средством с неисправным рулевым управлением.

Гражданин доставлен в ОП № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску для дальнейшего разбирательства.