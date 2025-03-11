Города Пермь и Кунгур попали на страницы новой чайной энциклопедии — книги Андрея Колбасинова «Русская чайная традиция» (12+), сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на телеграм-канал In vino papulos.
Издание презентовали как иллюстрированную азбуку чаепития, в которой расскажут об истории напитка, традициях его употребления и чайном бизнесе. Автор также даёт советы по выбору чая и тому, как отличить качественный сорт от подделки. Это обновлённый вариант ранее выходившей книги — в частности, в нём появились дополнительные главы.
Как уточняет «Новый компаньон», Колбасинов расскажет на страницах своей энциклопедии об известных прикамских чаеторговцах Губкиных и Грибушиных и о том, как был популярен напиток в Перми и Кунгуре.
Напомним, Кунгур входил в Великий Сибирский тракт, который также называли чайным путём. В 1840 году купец Алексей Губкин основал в городе чайную фирму и через год доставил из Китая первую партию чая.