Пермь и Кунгур попали на страницы новой чайной энциклопедии

Издание презентовали как иллюстрированную азбуку чаепития, в которой расскажут об истории напитка, традициях его употребления и чайном бизнесе. Автор также даёт советы по выбору чая и тому, как отличить качественный сорт от подделки. Это обновлённый вариант ранее выходившей книги — в частности, в нём появились дополнительные главы.