Круги на воде от упавшей капли: архитектор рассказал, как подсветят бастион Грольман

План проекта предусматривает сочетание цвета, контраста и формы. «Мы будем использовать три необычных оттенка: янтарный (подчёркивает тепло кирпичной кладки, создаёт уют и историческую атмосферу), изумрудный (добавляет загадочности, глубины, выразительности) и белый (выделяет детали, показывает элегантность и завершённость форм). Теперь контраст. Нам ведь не нужно стремиться равномерно осветить всё пространство. Нам важны свет и тень, акценты и глубина. Яркий свет выделяет арки, редюиты, валы, а графичные тени делают объект массивным, монументальным», — объяснил Яковлев-Павлюк.