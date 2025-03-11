Круги на воде от упавшей капли: архитектор рассказал, как подсветят бастион Грольман

В бастионе Грольман планируют сделать подсветку. Об этом архитектор по свету Павел Яковлев-Павлюк рассказал в телеграм-канале, посвящённому достопримечательности.
План проекта предусматривает сочетание цвета, контраста и формы. «Мы будем использовать три необычных оттенка: янтарный (подчёркивает тепло кирпичной кладки, создаёт уют и историческую атмосферу), изумрудный (добавляет загадочности, глубины, выразительности) и белый (выделяет детали, показывает элегантность и завершённость форм). Теперь контраст. Нам ведь не нужно стремиться равномерно осветить всё пространство. Нам важны свет и тень, акценты и глубина. Яркий свет выделяет арки, редюиты, валы, а графичные тени делают объект массивным, монументальным», — объяснил Яковлев-Павлюк.
Кроме того, светом хотят подчеркнуть форму достопримечательности. Ровные лучи выделят цилиндрический редюит, а окна в стиле Тюдор будут казаться светящимися изнутри благодаря мягкому сиянию.
По словам архитектора, освещение будет напоминать «круги на воде, как от упавшей янтарной капли»: «В центре самые яркие акценты (редюит, арки, капониры), дальше свет смягчается, постепенно растворяясь в парках и ландшафтных зонах». Лампочки будут менять цвет и насыщенность в зависимости от времён года и суток. На праздники бастион украсят мультимедийными проекциями.