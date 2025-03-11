Песков назвал главный источник информации в России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? …Мы не побежали включать телевизор. Мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране», — сказал Песков, выступая на конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров» в Высшей школе экономики.
Он добавил, что Telegram не располагает к длинным текстам и к анализу.
«Если это не располагает к анализу, значит, меньше востребованы люди, которые анализируют ситуацию. Значит, больше востребованы люди, которые дают короткую, плоскую, не креативную информацию», — отметил Песков.