Песков назвал главный источник информации в России

«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? …Мы не побежали включать телевизор. Мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране», — сказал Песков, выступая на конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров» в Высшей школе экономики.