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Из-за атаки беспилотников самолет во Владивосток вылетел спустя 2,5 часа

Жители Владивостока сейчас находятся в полете.

Источник: Аргументы и факты

По сообщениям российских путешественников, оказавшихся в сложной ситуации в аэропорту Внуково, система оповещения регулярно информирует об изменениях в расписании рейсов. Причины переноса и отмены рейсов разные. Например, закрытие воздушного пространства, позднее прибытие самолёта и подготовка к предстоящему вылету.

Некоторые рейсы с пассажирами были заполнены до активации плана «Ковёр». Люди провели несколько часов в самолётах, но не могли покинуть борт из-за введенных запретов.

Напомним, что сегодня утром в Москве произошло большое количество атак беспилотников. Согласно данным, которые предоставил Сергей Собянин, мэр Москвы, системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов. В результате небо над городом было закрыто, что вызвало значительные задержки и отмены рейсов в аэропорту «Внуково». Среди пассажиров, столкнувшихся с задержками, были и жители Владивостока.

«Я нахожусь в аэропорту Внуково. Все рейсы как на прилёт, так и на вылет были отложены. По информации, над аэропортом летают более 60 беспилотных летательных аппаратов. Объявляют о новых задержках почти без перерыва. Наш рейс должен был вылететь в 6:15, но теперь его перенесли на 7:55», — рассказала жительница Владивостока, когда была в аэропорту Москвы из-за задержек полетов, Елена Митягина.

По итогу задержанный рейс из Москвы во Владивосток отправился в 9:44 по московскому времени вместо 7:20. Последующие рейсы до столицы Приморья без изменений, сейчас идет регистрация на них.