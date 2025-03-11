Из-за атаки беспилотников самолет во Владивосток вылетел спустя 2,5 часа

«Я нахожусь в аэропорту Внуково. Все рейсы как на прилёт, так и на вылет были отложены. По информации, над аэропортом летают более 60 беспилотных летательных аппаратов. Объявляют о новых задержках почти без перерыва. Наш рейс должен был вылететь в 6:15, но теперь его перенесли на 7:55», — рассказала жительница Владивостока, когда была в аэропорту Москвы из-за задержек полетов, Елена Митягина.