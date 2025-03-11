Изучены внутренние волны от извержения подводного вулкана

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, как внутренние волны, которые образуются в результате извержения подводного вулкана, изменяются в зависимости от глубины океана и радиуса очага взрыва, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ. Это может помочь в прогнозировании последствий извержений и минимизации их последствий.
По словам ведущего научного сотрудника Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Екатерины Диденкуловой, приведенным в сообщении, при извержении подводных вулканов и землетрясениях основную опасность представляют поверхностные волны цунами, а внутренние волны, как правило, при этом не рассматриваются. «Однако в недавней статье китайских коллег впервые сообщалось о наблюдении внутренних волн при извержении вулкана в архипелаге Тонга в 2022 году. Именно этим был вызван наш интерес к изучению их характеристик», — сказала она.
Отмечается, что ученые произвели расчеты, где в качестве очага волн цунами была выбрана параболическая каверна Ле Меоте. Они показали, что внутренние волны при извержении подводного вулкана образуют частотно-модулированные группы, причем первая группа имеет наибольшую амплитуду. «Даже на относительно небольших расстояниях от очага амплитуды волн меняются медленно, что позволяет определять очаг цунами по внутренним волнам с помощью дистанционных средств регистрации морской поверхности. Таким образом можно получить дополнительную информацию о цунами и уменьшить ущерб от стихийного бедствия», — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что скорости внутренних волн малы и составляют несколько десятков сантиметров в секунду, они могут представлять серьезную угрозу гидротехническим сооружениям, подводным газо- и нефтепроводам, а также приводить к размыву дна. «Амплитуды волн в дальней зоне составляют проценты от высоты в очаге, но в переводе на реальные цифры могут соответствовать нескольким метрам. Так, очаг извержения вулкана Кракатау в 1883 году имел высоту 200 м, а радиус — 3 км. Из наших расчетов следует, что высота внутренней волны на расстоянии 300 километров может быть порядка 10 м и оставаться опасной», — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) Ефима Пелиновского.
Исследование выполнено специалистами из НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) и Института прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН при поддержке РНФ и опубликовано в Natural Hazards.