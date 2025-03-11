Изучены внутренние волны от извержения подводного вулкана

Несмотря на то, что скорости внутренних волн малы и составляют несколько десятков сантиметров в секунду, они могут представлять серьезную угрозу гидротехническим сооружениям, подводным газо- и нефтепроводам, а также приводить к размыву дна. «Амплитуды волн в дальней зоне составляют проценты от высоты в очаге, но в переводе на реальные цифры могут соответствовать нескольким метрам. Так, очаг извержения вулкана Кракатау в 1883 году имел высоту 200 м, а радиус — 3 км. Из наших расчетов следует, что высота внутренней волны на расстоянии 300 километров может быть порядка 10 м и оставаться опасной», — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) Ефима Пелиновского.