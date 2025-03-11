Повышение геомагнитной активности возможно к концу недели

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Рост скорости солнечного ветра и повышение геомагнитной активности ожидаются в четверг, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Изменения возможны с четверга (14 марта), когда снова ожидается рост плотности и скорости солнечного ветра. Связанные с этим возмущения прогнозируются умеренными, хотя с вероятностью 20 — 30 процентов могут достигать уровня слабых магнитных бурь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что магнитное поле Земли «уже вторые сутки стабилизировано в диапазоне Kp = 2−3, что соответствует спокойному состоянию».
Геомагнитная активность — это возмущения магнитного поля Земли. Основные проявления геомагнитной активности — это сильные возмущения (например, магнитные бури) и слабые возмущения (разнообразные типы магнитных пульсаций).