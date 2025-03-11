Повышение геомагнитной активности возможно к концу недели

«Изменения возможны с четверга (14 марта), когда снова ожидается рост плотности и скорости солнечного ветра. Связанные с этим возмущения прогнозируются умеренными, хотя с вероятностью 20 — 30 процентов могут достигать уровня слабых магнитных бурь», — говорится в сообщении.