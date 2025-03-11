Пермьстат назвал самые высокооплачиваемые профессии 2024 года в Прикамье

В Пермском крае среднемесячная зарплата с января по декабрь 2024 года составила 73,2 тысячи рублей. По сравнению с 2023-м она увеличилась на 17,9%. Такие сведения содержатся в докладе Пермьстата.
По итогам 2024 года в топ-3 видов экономической деятельности с самой большой зарплатой в Прикамье вошли добыча полезных ископаемых. Специалистам этой сферы готовы заплатить 107,9 тысяч рублей в месяц. На втором месте — работники, занятые в отрасли информации и связи. Им готовы были предложить 107,6 тысяч рублей. Третью строчку занимает финансовая и страховая деятельность с зарплатой в 101,4 тысячи рублей.
Самые низкие зарплаты зафиксированы у сотрудников, работающих в сфере гостиничного дела и общественного питания — 42,2 тысячи рублей в месяц. Также в число самых низкооплачиваемых сфер вошли операции с недвижимостью — 44,7 тысяч рублей, сельское и лесное хозяйство — 46,8 тысяч рублей.