Пермьстат назвал самые высокооплачиваемые профессии 2024 года в Прикамье

По итогам 2024 года в топ-3 видов экономической деятельности с самой большой зарплатой в Прикамье вошли добыча полезных ископаемых. Специалистам этой сферы готовы заплатить 107,9 тысяч рублей в месяц. На втором месте — работники, занятые в отрасли информации и связи. Им готовы были предложить 107,6 тысяч рублей. Третью строчку занимает финансовая и страховая деятельность с зарплатой в 101,4 тысячи рублей.