Два варианта по улучшению уборки улиц в Ростове назвал Александр Скрябин

Кандидат на пост главы Ростова-на-Дону Александр Скрябин предложил новые подходы к уборке донской столицы. Всего речь шла о двух вариантах, которые могут качественно улучшить ситуацию. Свою точку зрения управленец представил в рамках программного выступления перед депутатами гордумы.
— К сожалению, в городе грязно. По документам, у ТСЖ 1900 дворников, то есть по полтора дворника на сотню жителей в многоквартирных домах, однако по факту за качество уборки не с кого спросить. Предлагаю два решения проблемы, — сказал Александр Скрябин.
Первый вариант подразумевает создание муниципальных предприятий по уборке городских территорий. В этом случае ТСЖ и УК будут перечислять средства, собранные на содержание дворников, напрямую в новые предприятия. Тогда контролировать чистоту будут городские власти.
Второй вариант — прямая доплата дворникам управляющих компаний. В этом случае средства будут перечисляться сразу работникам, а ответственность за чистоту будут нести управляющие организации.
Александр Скрябин предложил проверить две указанные системы на практике и выбрать более эффективную. Добавим, также чиновник высказался о мерах по улучшению ситуации с парковками и о развитии общественного транспорта.