Два варианта по улучшению уборки улиц в Ростове назвал Александр Скрябин

— К сожалению, в городе грязно. По документам, у ТСЖ 1900 дворников, то есть по полтора дворника на сотню жителей в многоквартирных домах, однако по факту за качество уборки не с кого спросить. Предлагаю два решения проблемы, — сказал Александр Скрябин.