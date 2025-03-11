Путин порекомендовал размещать таблички на домах ветеранов

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям размещать именные информационные таблички в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
Президент ранее утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации… обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в документе.
Доклад о ходе реализации этого поручения должен быть представлен до 12 мая 2025 года.
Кроме того, Путин рекомендовал главам регионов при участии руководителей органов местного самоуправления в срок до 7 мая принять меры, обеспечивающие присвоение звания почетного гражданина субъекта РФ (муниципального образования) ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории соответствующего региона и муниципального образования.