Путин порекомендовал размещать таблички на домах ветеранов

Кроме того, Путин рекомендовал главам регионов при участии руководителей органов местного самоуправления в срок до 7 мая принять меры, обеспечивающие присвоение звания почетного гражданина субъекта РФ (муниципального образования) ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории соответствующего региона и муниципального образования.