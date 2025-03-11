Движение ряда популярных трамваев изменится в Минске с 15 марта

Но еще отменяются трамвайные маршруты № 4 и № 5. При этом временно организуется работа так называемого компенсационного автобусного маршрута № 903 «Червякова — проспект Независимости». При этом пассажиры с проездным на трамвай или оплатившие поездку в трамвае с билетом на одну поездку смогут без дополнительной оплаты проехать этим автобусом по маршруту № 903 и наоборот.