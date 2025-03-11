Движение ряда популярных трамваев изменится в Минске с 15 марта

В Минске временно корректируют движение ряда популярных трамвайных маршрутов, сообщили в «Минсктрансе».
Корректировка трамвайного движения связана с временным закрытием трамвайного движения на участке от улицы Красная до диспетчерской станции «Озеро». В итоге с 15 марта по 30 апреля «Минсктрансом» меняется схема работы ряда трамвайных маршрутов.
Например, будет сокращена протяженность маршрута трамвая № 3 от диспетчерской станции «Серебрянка» до остановочного пункта «Змитрока Бядули» со следованием от улицы Козлова по улицам Платонова, Чапаева, Бядули, в обратную сторону — по улицам Бядули, Козлова и далее по маршруту.
Но еще отменяются трамвайные маршруты № 4 и № 5. При этом временно организуется работа так называемого компенсационного автобусного маршрута № 903 «Червякова — проспект Независимости». При этом пассажиры с проездным на трамвай или оплатившие поездку в трамвае с билетом на одну поездку смогут без дополнительной оплаты проехать этим автобусом по маршруту № 903 и наоборот.
— Одновременно с этим 15 марта изменяются расписания движения трамвайных маршрутов № 1 и № 6, — добавили в «Минсктрансе».
Ранее мы писали о том, что популярный трамвайный маршрут временно отменяется в Минске: «В связи с угрозой безопасности».
Еще два трамвайных маршрута изменят в Минске на время ремонта дороги.
Между тем МВД Беларуси объявило о масштабной проверке маршруток по всей стране.