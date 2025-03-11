Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ряда популярных трамваев изменится в Минске с 15 марта

Минсктранс меняет маршруты ряда трамваев в Минске на полтора месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Минске временно корректируют движение ряда популярных трамвайных маршрутов, сообщили в «Минсктрансе».

Корректировка трамвайного движения связана с временным закрытием трамвайного движения на участке от улицы Красная до диспетчерской станции «Озеро». В итоге с 15 марта по 30 апреля «Минсктрансом» меняется схема работы ряда трамвайных маршрутов.

Например, будет сокращена протяженность маршрута трамвая № 3 от диспетчерской станции «Серебрянка» до остановочного пункта «Змитрока Бядули» со следованием от улицы Козлова по улицам Платонова, Чапаева, Бядули, в обратную сторону — по улицам Бядули, Козлова и далее по маршруту.

Но еще отменяются трамвайные маршруты № 4 и № 5. При этом временно организуется работа так называемого компенсационного автобусного маршрута № 903 «Червякова — проспект Независимости». При этом пассажиры с проездным на трамвай или оплатившие поездку в трамвае с билетом на одну поездку смогут без дополнительной оплаты проехать этим автобусом по маршруту № 903 и наоборот.

— Одновременно с этим 15 марта изменяются расписания движения трамвайных маршрутов № 1 и № 6, — добавили в «Минсктрансе».

Ранее мы писали о том, что популярный трамвайный маршрут временно отменяется в Минске: «В связи с угрозой безопасности».

Еще два трамвайных маршрута изменят в Минске на время ремонта дороги.

Между тем МВД Беларуси объявило о масштабной проверке маршруток по всей стране.