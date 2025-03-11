Путин поручил проверить состояние мемориалов, посвященных ВОВ

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией “Российское военно-историческое общество” провести инвентаризацию физического состояния мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны (в том числе братских могил и одиночных захоронений), предусмотреть обновление соответствующей информации на портале “МестоПамяти.РФ”, а также при необходимости принять меры по обеспечению их доступности, по их благоустройству, ремонту и реконструкции. Срок — 30 апреля 2025 года», — указано в перечне поручений.