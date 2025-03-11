Путин поручил проверить состояние мемориалов, посвященных ВОВ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям вместе с Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 30 апреля проверить состояние могил и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, и при необходимости отремонтировать и благоустроить их.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 15 января. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией “Российское военно-историческое общество” провести инвентаризацию физического состояния мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны (в том числе братских могил и одиночных захоронений), предусмотреть обновление соответствующей информации на портале “МестоПамяти.РФ”, а также при необходимости принять меры по обеспечению их доступности, по их благоустройству, ремонту и реконструкции. Срок — 30 апреля 2025 года», — указано в перечне поручений.
Ответственными за реализацию этого поручения назначены главы регионов России и председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.