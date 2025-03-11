Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова примет участие в нескольких соревнованиях

Олимпийская чемпионка поделилась своими планами и подтвердила начало активной подготовки:
«Сегодня начинается мой активный подготовительный период к предстоящим турнирам, поэтому я целиком посвящаю себя спорту. Апрель обещает быть насыщенным месяцем», — сказала Мельникова.
Первый этап Кубка мира состоялся в феврале в Германии. Следующие запланированы на конец марта в Турции. Однако российские гимнасты, получившие нейтральный статус, смогут присоединиться к соревнованиям позже, в апреле, когда начнутся этапы в Хорватии и Катаре.
Для Ангелины Мельниковой эти старты станут первыми международными выступлениями после чемпионата мира в Японии в 2021 году.