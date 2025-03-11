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Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова примет участие в нескольких соревнованиях

В том числе, пройдет этапы Кубка мира и Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка поделилась своими планами и подтвердила начало активной подготовки:

«Сегодня начинается мой активный подготовительный период к предстоящим турнирам, поэтому я целиком посвящаю себя спорту. Апрель обещает быть насыщенным месяцем», — сказала Мельникова.

Первый этап Кубка мира состоялся в феврале в Германии. Следующие запланированы на конец марта в Турции. Однако российские гимнасты, получившие нейтральный статус, смогут присоединиться к соревнованиям позже, в апреле, когда начнутся этапы в Хорватии и Катаре.

Для Ангелины Мельниковой эти старты станут первыми международными выступлениями после чемпионата мира в Японии в 2021 году.