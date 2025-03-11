Дорожное покрытие просело на улице Ворошилова в Хабаровске

Просадка дорожного покрытия произошла около 14:30 в районе дома № 8. В этом месте компания «ГНБ Хабаровск» недавно закончила прокладывать канализационные сети. Как рассказали в управлении энергообеспечения города, благоустройство провели в зимнем варианте, но снеготаяние ослабило покрытие. К 17:10 рабочие засыпали образовавшуюся яму щебнем.