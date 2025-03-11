Дорожное покрытие просело на улице Ворошилова в Хабаровске

В Хабаровске на улице Ворошилова возле строящегося жилого комплекса произошло проседание временного дорожного покрытия. Причиной называют активное таяние снега. Рабочие устранили проблему. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Просадка дорожного покрытия произошла около 14:30 в районе дома № 8. В этом месте компания «ГНБ Хабаровск» недавно закончила прокладывать канализационные сети. Как рассказали в управлении энергообеспечения города, благоустройство провели в зимнем варианте, но снеготаяние ослабило покрытие. К 17:10 рабочие засыпали образовавшуюся яму щебнем.
«Контроль за этим участком будет ежедневным. Если понадобится, подсыпку продолжат. Полное восстановление дороги проведут при плюсовой температуре», — рассказал и. о. начальника службы административно-технического контроля Евгений Безуглый.