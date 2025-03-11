Путин поручил создать цифровый архив историй участников СВО

«Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией “Национальный центр исторической памяти при президенте РФ”, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” и Ассоциацией ветеранов специальной военной операции рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников специальной военной операции, определив порядок хранения и обеспечения информационной безопасности собранных данных, а также объем и источники финансирования соответствующих мероприятий», — говорится на сайте Кремля.