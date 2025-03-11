Путин поручил создать цифровый архив историй участников СВО

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 31 июля рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников СВО.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 15 января.
«Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией “Национальный центр исторической памяти при президенте РФ”, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” и Ассоциацией ветеранов специальной военной операции рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников специальной военной операции, определив порядок хранения и обеспечения информационной безопасности собранных данных, а также объем и источники финансирования соответствующих мероприятий», — говорится на сайте Кремля.
По данном вопросу ожидается доклад до 31 июля. Ответственными назначены глава кабмина РФ Михаил Мишустин, руководитель наццентра исторической памяти Елена Малышева, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.