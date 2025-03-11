Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минлесхозе сказали белорусам, что делать при встрече с лисой во дворе

Белорусы спросили в Минлесхозе, как реагировать на приход лисы в деревню.

Источник: Комсомольская правда

Жительница одной из деревень в Минской области спросила у специалистов Минлесхоза, что делать, если лиса пришла во двор, сообщает телеграм-канал ведомства.

Как рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, в Беларуси не стало больше случаев конфликтов людей с дикими животными, но за счет соцсетей внимания к проблеме стало больше.

— Каждый стремится снять лесных «гостей» и разместить в интернете, — пояснил специалист.

Козорез добавил, что лисы и другие дикие животные в населенных пунктах, как правило, ищут себе пропитание. Но, если дикий зверь ведет себя чересчур подозрительно: излишне ласковый или агрессивный, то это может указывать на бешенство.

В этом случае при встрече с лисой, другим зверем, нужно вызвать экстренные службы.

— Есть и другая вероятность: животное до этого уже было кем-то приручено и потому так спокойно ведет себя среди людей, — добавил представитель Минлесхоза.

Еще гадюки проснулись в лесах Беларуси и попали на видео.

Также крупный пожар на болотах наблюдали ночью жители Пинска.

Ранее мы рассказывали, как под Мозырем лиса украла у рыбаков улов, два килограмма шашлыка и палку колбасы. А еще лиса пришла посмотреть на тигра в Гродненский зоопарк: «Устроили битву взглядов».