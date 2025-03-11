В Минлесхозе сказали белорусам, что делать при встрече с лисой во дворе

Жительница одной из деревень в Минской области спросила у специалистов Минлесхоза, что делать, если лиса пришла во двор, сообщает телеграм-канал ведомства.
Как рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, в Беларуси не стало больше случаев конфликтов людей с дикими животными, но за счет соцсетей внимания к проблеме стало больше.
— Каждый стремится снять лесных «гостей» и разместить в интернете, — пояснил специалист.
Козорез добавил, что лисы и другие дикие животные в населенных пунктах, как правило, ищут себе пропитание. Но, если дикий зверь ведет себя чересчур подозрительно: излишне ласковый или агрессивный, то это может указывать на бешенство.
В этом случае при встрече с лисой, другим зверем, нужно вызвать экстренные службы.
— Есть и другая вероятность: животное до этого уже было кем-то приручено и потому так спокойно ведет себя среди людей, — добавил представитель Минлесхоза.
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