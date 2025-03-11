В Челябинской области вновь растет заболеваемость коронавирусом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом предупреждает региональное Управление Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день по сравнению с предыдущей неделей по новой коронавирусной инфекции отмечается рост заболеваемости», — говорится в комментарии.
Заболеваемость с 3 по 9 марта 2025 года составила 2,1 на 100 тыс. населения (на прошлой неделе — 1,5 на 100 тыс. населения), уточнили санитарные врачи.
Тем не менее, говорят медики, активность эпидпроцесса остается низкой.
Впервые о коронавирусе заговорили в конце декабря 2019 года. Первые случаи заболевания коронавирусом в России были выявлены 31 января, в Челябинской области — 21 марта.