Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области вновь растет заболеваемость коронавирусом

Тем не менее, говорят медики, активность эпидпроцесса остается низкой.

В Челябинской области вновь растет заболеваемость коронавирусом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом предупреждает региональное Управление Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день по сравнению с предыдущей неделей по новой коронавирусной инфекции отмечается рост заболеваемости», — говорится в комментарии.

Заболеваемость с 3 по 9 марта 2025 года составила 2,1 на 100 тыс. населения (на прошлой неделе — 1,5 на 100 тыс. населения), уточнили санитарные врачи.

Тем не менее, говорят медики, активность эпидпроцесса остается низкой.

Впервые о коронавирусе заговорили в конце декабря 2019 года. Первые случаи заболевания коронавирусом в России были выявлены 31 января, в Челябинской области — 21 марта.