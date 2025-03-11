Нижегородцам рассказали, чем пахнет в метро

Оказывается, особый запах в метро вызывает вещество креозот. Его наносят на шпалы, защищая конструкции от гнили. Вместе с тем, уже начинается работа по замене шпал на железобетонные, поэтому характерный аромат в метро постепенно исчезает (в первую очередь, это касается Москвы).
В то же время, любителям «подземных запахов» рано беспокоится, поскольку резиновые поручни эскалаторов, машинная смазка составов, изоляции проводов также пахнут по-особенному. Ранее сообщалось, что ремонтные работы завершились на сходах двух нижегородских станций метро.
Напомним также, что возведение шахты метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде должно быть выполнено до конца июля.