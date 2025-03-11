Нижегородцам рассказали, чем пахнет в метро

Оказывается, особый запах в метро вызывает вещество креозот. Его наносят на шпалы, защищая конструкции от гнили. Вместе с тем, уже начинается работа по замене шпал на железобетонные, поэтому характерный аромат в метро постепенно исчезает (в первую очередь, это касается Москвы).