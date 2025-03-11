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Нижегородцам рассказали, чем пахнет в метро

Представители нижегородского метро рассказали, чем пахнет в подземке. Информация опубликована в телеграм-канале «МетроНН».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Оказывается, особый запах в метро вызывает вещество креозот. Его наносят на шпалы, защищая конструкции от гнили. Вместе с тем, уже начинается работа по замене шпал на железобетонные, поэтому характерный аромат в метро постепенно исчезает (в первую очередь, это касается Москвы).

В то же время, любителям «подземных запахов» рано беспокоится, поскольку резиновые поручни эскалаторов, машинная смазка составов, изоляции проводов также пахнут по-особенному. Ранее сообщалось, что ремонтные работы завершились на сходах двух нижегородских станций метро.

Напомним также, что возведение шахты метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде должно быть выполнено до конца июля.