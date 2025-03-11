Омичам предложили летать в Минск, но с пересадкой в Питере

С сегодняшнего дня омичи смогут улететь в Минск с пересадкой в Санкт-Петербурге или Казани. Авиакомпании Nordwind Airlines и «Белавиа» заключили код-шеринговое соглашение. Об этом рассказали в пресс-службе Омского аэропорта.
В рамках соглашения пассажиры теперь могут приобрести билеты на рейсы обоих перевозчиков в едином бронировании.
«Если вас все устраивает — приобретаете авиабилет с учетом стыковки в Санкт-Петербурге. Вам не нужно будет дополнительно регистрироваться при пересадке и снова сдавать багаж», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Red Wings запустит прямые рейсы из Омска в Улан-Удэ и Минеральные Воды.