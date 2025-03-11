Михаил Горбачев 40 лет назад был избран генеральным секретарем ЦК КПСС

«Горбачева никто всерьез не рассматривал, но к тому времени, как мы прибыли в Москву на следующий день, он уже все проделал, не дожидаясь нас, хотя этого требовали правила, существовавшие в Политбюро. Он уже заключил тайную сделку с ними со всеми», — рассказывал спустя годы Григорий Романов в интервью газете Financial Times.