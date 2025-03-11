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Путин поручил представить предложения по проведению «Семейной зарницы»

Путин поручил представить предложения по организации «Семейной зарницы» в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации во всех регионах РФ «Семейной зарницы».

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 15 января.

«Администрации президента РФ подготовить совместно с Минобороны России и представить предложения по организации во всех субъектах РФ комплекса соревновательных мероприятий “Семейная зарница”, включающего в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми», — говорится на сайте Кремля.

Доклад по поручению ожидается до 31 марта. Ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.