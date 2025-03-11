Путин поручил представить предложения по проведению «Семейной зарницы»

«Администрации президента РФ подготовить совместно с Минобороны России и представить предложения по организации во всех субъектах РФ комплекса соревновательных мероприятий “Семейная зарница”, включающего в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми», — говорится на сайте Кремля.