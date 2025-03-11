Александра Скрябина избрали на пост главы Ростова-на-Дону

Напомним, изначально на пост главы Ростова-на-Дону претендовали 12 человек. По итогам отбора, который провела конкурсная комиссия, утвердили двух кандидатов: Александра Скрябина, на тот момент он был и.о. главы администрации Ростова-на-Дону, и заместителя директора ростовского ДИЗО Виталия Золотухина. Из двух претендентов депутаты гордумы выбрали одного.