Александра Скрябина избрали на пост главы Ростова-на-Дону

Сегодня, 11 марта, депутаты городской думы Ростова-на-Дону поддержали назначение Александра Скрябина на пост главы города. Решение вынесли путем голосования, за ходом которого можно было следить в онлайн-режиме.
Известно, что перед избранием управленец представил депутатскому корпусу свою программу по развитию донской столицы. Чиновник рассказал о вариантах решения пяти основных городских проблем. В частности, говорилось о модернизации парковок, развитии общественного транспорта и об улучшении уборки улиц.
Напомним, изначально на пост главы Ростова-на-Дону претендовали 12 человек. По итогам отбора, который провела конкурсная комиссия, утвердили двух кандидатов: Александра Скрябина, на тот момент он был и.о. главы администрации Ростова-на-Дону, и заместителя директора ростовского ДИЗО Виталия Золотухина. Из двух претендентов депутаты гордумы выбрали одного.