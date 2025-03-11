У жительницы Приморья забрали пятерых детей из-за жилья: выяснились неожиданные подробности

Семья проживала в комнате общежития ДВФУ площадью всего 12 квадратных метров. При этом женщина ожидает рождения шестого ребенка. После изъятия пятеро детей находятся в приютах, а их мать вынуждена ежедневно ездить между учреждениями, чтобы навестить каждого из них.
Однако есть информация, что женщина проживала в ужасных условиях и не занималась детьми. Кроме того, выяснилось, что ей предлагали жилье, но оно ее не устроило.
«Ей предлагали квартиру от коммерческого фонда, но она отказалась. Сейчас Минтруд Приморского края рассматривает возможность предоставить ей выплату на приобретение жилья как многодетной матери», — пишет Newsbox24.tv.
В отделе опеки сообщили, что женщина не пытается вернуть детей и не говорит о таком желании. Ей несколько раз предлагали забрать младших детей из Краевого психоневрологического дома ребенка, где они находятся уже долгое время, но она этого не сделала. Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась к прокурору с просьбой провести психиатрическое освидетельствование женщины.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как многодетная мать из Омска оказалась за решеткой.