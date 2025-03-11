У жительницы Приморья забрали пятерых детей из-за жилья: выяснились неожиданные подробности

В отделе опеки сообщили, что женщина не пытается вернуть детей и не говорит о таком желании. Ей несколько раз предлагали забрать младших детей из Краевого психоневрологического дома ребенка, где они находятся уже долгое время, но она этого не сделала. Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась к прокурору с просьбой провести психиатрическое освидетельствование женщины.