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Аэропорт Павлодара закроют для полетов на 7 месяцев

Аэропорт в Павлодаре закроют с 1 апреля из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Полеты приостановят до 1 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября в аэропорте Павлодара будет выполняться реконструкция взлетно-посадочной полосы с ее расширением.

«В связи с этим приостановлены авиамаршруты по всем направлениям», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, весной 2024 года чиновники отказались от авиасообщения между Павлодаром и Астаной. Причиной тогда стал предстоящий ремонт аэропорта Павлодара. Однако позже стало ясно, что решение было поспешным, поскольку конкурсные процедуры затянулись и приступать к замене взлетно-посадочной полосы в 2024 году не будут.