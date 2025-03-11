Аэропорт Павлодара закроют для полетов на 7 месяцев

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, с 1 апреля до 1 ноября в аэропорте Павлодара будет выполняться реконструкция взлетно-посадочной полосы с ее расширением.
«В связи с этим приостановлены авиамаршруты по всем направлениям», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Напомним, весной 2024 года чиновники отказались от авиасообщения между Павлодаром и Астаной. Причиной тогда стал предстоящий ремонт аэропорта Павлодара. Однако позже стало ясно, что решение было поспешным, поскольку конкурсные процедуры затянулись и приступать к замене взлетно-посадочной полосы в 2024 году не будут.