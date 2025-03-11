Хорошая новость: Теперь молдаванам в Греции не нужно сдавать дополнительные экзамены на водительские права

Молдова и Греция упрощают процесс обмена водительских удостоверений.
Граждане Молдовы смогут обменять свои водительские удостоверения на греческие без необходимости сдавать дополнительные экзамены, сообщает Министерство иностранных дел.
Соглашение между правительствами обеих стран о взаимном признании и обмене водительских удостоверений вступило в силу 6 марта. Согласно этому соглашению, процесс обмена будет упрощен, что позволит гражданам Молдовы, проживающим в Греции, без препятствий получить греческие права.
Для уточнения всех деталей и помощи в процессе обмена, посольство Молдовы в Афинах проведет встречи с представителями молдавской диаспоры в Греции.