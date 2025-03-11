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Хорошая новость: Теперь молдаванам в Греции не нужно сдавать дополнительные экзамены на водительские права

Соглашение между правительствами обеих стран о взаимном признании и обмене водительских удостоверений вступило в силу 6 марта 2025.

Источник: Комсомольская правда

Молдова и Греция упрощают процесс обмена водительских удостоверений.

Граждане Молдовы смогут обменять свои водительские удостоверения на греческие без необходимости сдавать дополнительные экзамены, сообщает Министерство иностранных дел.

Соглашение между правительствами обеих стран о взаимном признании и обмене водительских удостоверений вступило в силу 6 марта. Согласно этому соглашению, процесс обмена будет упрощен, что позволит гражданам Молдовы, проживающим в Греции, без препятствий получить греческие права.

Для уточнения всех деталей и помощи в процессе обмена, посольство Молдовы в Афинах проведет встречи с представителями молдавской диаспоры в Греции.