Хорошая новость: Теперь молдаванам в Греции не нужно сдавать дополнительные экзамены на водительские права

Соглашение между правительствами обеих стран о взаимном признании и обмене водительских удостоверений вступило в силу 6 марта. Согласно этому соглашению, процесс обмена будет упрощен, что позволит гражданам Молдовы, проживающим в Греции, без препятствий получить греческие права.