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В Уфе прекратила работу опасная газовая заправка

Хозяина станции оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выявлена незаконно действующая газозаправочная станция. Оказалось, что объект представлял угрозу для безопасности людей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, индивидуальный предприниматель организовал работу газозаправочной станции на улице Ульяновых, которая классифицируется как опасный производственный объект. Однако данный объект не был зарегистрирован в установленном реестре.

По инициативе надзорного ведомства в отношении предпринимателя был составлен административный протокол. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. В результате бизнесмен прекратил эксплуатацию газозаправочной станции.

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