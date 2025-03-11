В Уфе прекратила работу опасная газовая заправка

В Уфе выявлена незаконно действующая газозаправочная станция. Оказалось, что объект представлял угрозу для безопасности людей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, индивидуальный предприниматель организовал работу газозаправочной станции на улице Ульяновых, которая классифицируется как опасный производственный объект. Однако данный объект не был зарегистрирован в установленном реестре.
По инициативе надзорного ведомства в отношении предпринимателя был составлен административный протокол. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. В результате бизнесмен прекратил эксплуатацию газозаправочной станции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.