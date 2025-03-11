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В Омской области для привлечения врачей готовы предоставить служебное жилье

К концу 2024 года служебное жилье получили 237 медработников.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году 37 омских медиков получили служебное жилье. Такой подход позволяет бороться с нехваткой медработников в регионе. Об этом рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Служебное жилье в прошлом году получили пять медиков из Омска и еще 32 — в районах области. Жилье предоставляется за счет муниципального и областного фонда, а также оплаченной медучреждениями арендой.

Всего же к концу 2024 года жилье получили 237 медработников:

— 32 сотрудника за счет областного специализированного жилищного фонда;

— 161 человек за счет муниципального специализированного жилищного фонда (в 17 районах области).

Ранее «КП Омск» сообщала, что вызов врача на дом для омичей сделали более удобным.