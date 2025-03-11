В Омской области для привлечения врачей готовы предоставить служебное жилье

В 2024 году 37 омских медиков получили служебное жилье. Такой подход позволяет бороться с нехваткой медработников в регионе. Об этом рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Служебное жилье в прошлом году получили пять медиков из Омска и еще 32 — в районах области. Жилье предоставляется за счет муниципального и областного фонда, а также оплаченной медучреждениями арендой.
Всего же к концу 2024 года жилье получили 237 медработников:
— 32 сотрудника за счет областного специализированного жилищного фонда;
— 161 человек за счет муниципального специализированного жилищного фонда (в 17 районах области).
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