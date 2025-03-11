В Перми продлили ограничение движения по улице Строителей

В Перми до осени продлили ограничение движения транспорта по улице Строителей. Об этом сообщает Минтранс Прикамья.
Для автомобилистов перекрыт путепровод на развязке с улицей Локомотивной, а также участок от развязки с улицей Локомотивной до перекрестка с улицей Малкова. Теперь проезд останется закрытым до 1 сентября 2025 года.
Напомним, прекращение движение связано с продолжением строительства дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская» и участка от площади Гайдара до шоссе Космонавтов. Ограничение вводится в целях безопасности дорожного движения при проведении работ по переустройству коммуникаций. Ранее сообщалось, что ограничение продлится до 9 марта.
Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать свои поездки и выбирать пути объезда.