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Сокровища гробницы Тутанхамона увидят в марте новосибирцы

В главном здании Краеведческого музея Новосибирска 20 марта откроется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона».

Источник: AP 2024

Выставка посвящена столетию со дня обнаружения практически нетронутой гробницы Тутанхамона археологом Говардом Картером в 2022 году, сообщает пресс-служба музея.

Краеведческий музей приглашает посетителей пройтись по следам археологов и ощутить настоящий трепет первооткрывателя, увидеть копии предметов, обнаруженных столетие назад: величественные золотые саркофаги, магические украшения, статуи богов, предметы быта и легендарную погребальную маску Тутанхамона.

Команда художников, музейных реставраторов и египтологов много лет работала над созданием этих экспонатов. Посетители смогут увидеть реконструкции значимых находок, многие из которых были безвозвратно утрачены или разрушены. Оригиналы предметов находятся в Каирском музее и больше не покидают Египет.

Выставка будет работать в часы работы музея. В стоимость входного билета входит экскурсионное обслуживание, экскурсии проходят по сеансам.