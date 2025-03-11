Сокровища гробницы Тутанхамона увидят в марте новосибирцы

Команда художников, музейных реставраторов и египтологов много лет работала над созданием этих экспонатов. Посетители смогут увидеть реконструкции значимых находок, многие из которых были безвозвратно утрачены или разрушены. Оригиналы предметов находятся в Каирском музее и больше не покидают Египет.