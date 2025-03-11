Сокровища гробницы Тутанхамона увидят в марте новосибирцы

Выставка посвящена столетию со дня обнаружения практически нетронутой гробницы Тутанхамона археологом Говардом Картером в 2022 году, сообщает пресс-служба музея.
Краеведческий музей приглашает посетителей пройтись по следам археологов и ощутить настоящий трепет первооткрывателя, увидеть копии предметов, обнаруженных столетие назад: величественные золотые саркофаги, магические украшения, статуи богов, предметы быта и легендарную погребальную маску Тутанхамона.
Команда художников, музейных реставраторов и египтологов много лет работала над созданием этих экспонатов. Посетители смогут увидеть реконструкции значимых находок, многие из которых были безвозвратно утрачены или разрушены. Оригиналы предметов находятся в Каирском музее и больше не покидают Египет.
Выставка будет работать в часы работы музея. В стоимость входного билета входит экскурсионное обслуживание, экскурсии проходят по сеансам.