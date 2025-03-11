Директор Нижегородской кадетской школы уволилась на фоне уголовного дела

Ранее в учебном заведении прошли обыски. По версии следствия, Кудасова могла превышать должностные полномочия, с 2023 года начисляя сотрудникам стимулирующие выплаты и частично присваивая их себе. Если вина будет доказана, экс-директору грозит до 10 лет лишения свободы. Изначально обсуждалось ее возможное отстранение, но Кудасова решила покинуть должность самостоятельно. В настоящее время рассматривается кандидатура временного руководителя учебного заведения.