Директор Нижегородской кадетской школы уволилась на фоне уголовного дела

Эту информацию нашим коллегам из Newsroom24 подтвердили в региональном министерстве образования.
Ранее в учебном заведении прошли обыски. По версии следствия, Кудасова могла превышать должностные полномочия, с 2023 года начисляя сотрудникам стимулирующие выплаты и частично присваивая их себе. Если вина будет доказана, экс-директору грозит до 10 лет лишения свободы. Изначально обсуждалось ее возможное отстранение, но Кудасова решила покинуть должность самостоятельно. В настоящее время рассматривается кандидатура временного руководителя учебного заведения.
Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» сообщила об уголовном деле в отношении бывшего ректора НГЛУ имени Добролюбова Жанны Никоновой. Суд отправил ее в СИЗО на 2 месяца. Она и ее экс-коллега обвиняются в хищении более 1 млн рублей.