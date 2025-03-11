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Директор Нижегородской кадетской школы уволилась на фоне уголовного дела

Ольга Кудасова покинула пост директора Нижегородской кадетской школы имени Гурова, подав заявление об увольнении по собственному желанию.

Эту информацию нашим коллегам из Newsroom24 подтвердили в региональном министерстве образования.

Ранее в учебном заведении прошли обыски. По версии следствия, Кудасова могла превышать должностные полномочия, с 2023 года начисляя сотрудникам стимулирующие выплаты и частично присваивая их себе. Если вина будет доказана, экс-директору грозит до 10 лет лишения свободы. Изначально обсуждалось ее возможное отстранение, но Кудасова решила покинуть должность самостоятельно. В настоящее время рассматривается кандидатура временного руководителя учебного заведения.

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» сообщила об уголовном деле в отношении бывшего ректора НГЛУ имени Добролюбова Жанны Никоновой. Суд отправил ее в СИЗО на 2 месяца. Она и ее экс-коллега обвиняются в хищении более 1 млн рублей.