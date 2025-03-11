Хинштейн навестил бойцов, проникнувших по трубе в тыл врага под Суджей

КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в медучреждении пообщался с российскими бойцами, участниками операции «Поток», которые прошли по газовой магистрали в тыл врага в Суджанском районе.
«В областной больнице, куда приехал навестить пострадавших жителей, сумел пообщаться с настоящими героями — бойцами спецназа “Ахмат”, которые в Суджанском районе по газовой магистрали прошли в тыл врага. Операция “Поток” уже успела стать легендой», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, военнослужащие находятся под наблюдением врачей.
«Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились точно снег на голову! У одного из бойцов с позывным “Добрыня” рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается — выбора не было. Человеческому разуму это просто не поддается. Рассказывают, что на поверхность вышли как опьяненные — так не могли надышаться свежим воздухом!» — сообщил он.
«Уверен, что операция “Поток” будет вписана золотыми буквами в историю СВО, о ней будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги. Пока у России есть такие защитники, она останется непобедимой! Огромная честь — пожать этим парням руку!» — добавил Хинштейн.
Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу — в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа «Ахмат». Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.