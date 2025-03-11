Хинштейн навестил бойцов, проникнувших по трубе в тыл врага под Суджей

«Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились точно снег на голову! У одного из бойцов с позывным “Добрыня” рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается — выбора не было. Человеческому разуму это просто не поддается. Рассказывают, что на поверхность вышли как опьяненные — так не могли надышаться свежим воздухом!» — сообщил он.