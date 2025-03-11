Учёный: на Балтике стало больше тюленей

При этом он отметил, что «пять тысяч особей — это не так уж и много», но конкуренция за рыбные ресурсы с человеком есть. «Но надо нам учиться жить рядом друг с другом. Важно, например, понимать, что тюлени на пляже отдыхают. Не надо их пугать, гнать обратно в море. Так их и утопить можно. Близко к этим животным подходить вообще не стоит», — обратил внимание Новожилов.