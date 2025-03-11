В Казахстане продолжается модернизация школ в сельских районах

Помимо этого, в стране активно развиваются кабинеты поддержки инклюзии. На сегодня их уже 1080, в том числе 216 открыты в 2024 году. До конца 2025 года планируется запустить еще 83 кабинета, обеспечивая доступное и комфортное обучение для всех детей.