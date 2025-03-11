В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели весенники зимующие, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.
«Посетители могут увидеть нежные желтые цветы, а также поляны подснежников в Теневом саду у главного входа», — говорится в релизе.
Там отметили, что весенник зимующий — это многолетнее травянистое растение семейства Лютиковых. Его ярко-желтые цветки, напоминающие маленькие солнышки, появляются буквально из-под снега, когда большинство других растений еще спит. Цветки окружены воротничком из зеленых листьев, высота растения редко превышает 10 сантиментов.
«Название “зимующий” говорит само за себя. Весенник способен выдерживать морозы и снегопады. Его цветки появляются уже в феврале-марте, а иногда даже в январе, если зима мягкая. Это возможно благодаря тому, что растение накапливает питательные вещества в своих клубнях, которые находятся под землей. Как только температура начинает подниматься, весенник мгновенно пробуждается и радует нас своими цветами», — добавили в пресс-службе.
С 15 марта в Аптекарском огороде начнется ежегодный Весенний фестиваль цветов. В саду по очереди будут распускаться первоцветы, тюльпаны, магнолии, сакуры, пионы, сирень, рододендроны, яблони, сливы, груши, миндаль, черемуха и многие другие растения. Фестиваль продлится до июня.