В московском Аптекарском огороде расцвели весенники зимующие

«Название “зимующий” говорит само за себя. Весенник способен выдерживать морозы и снегопады. Его цветки появляются уже в феврале-марте, а иногда даже в январе, если зима мягкая. Это возможно благодаря тому, что растение накапливает питательные вещества в своих клубнях, которые находятся под землей. Как только температура начинает подниматься, весенник мгновенно пробуждается и радует нас своими цветами», — добавили в пресс-службе.