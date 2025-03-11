На жителя Магадана, планировавшего воевать против ВС России, завели дело

МАГАДАН, 11 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего жителя Магадана, вступившего в запрещенную в России украинскую организацию для участия в боевых действиях против ВС РФ, сообщила пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.
«В ходе проведения УФСБ России по Магаданской области оперативно-розыскных мероприятий установлен житель региона, 2006 года рождения, вступивший в запрещенную в России украинскую организацию для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на преступление, а именно участие в деятельности террористической организации», за совершение которого может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.