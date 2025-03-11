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Ночные поиски школьницы во Владивостоке: кто трижды обманывал волонтеров

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта, ФедералПресс. Вчера, 10 марта, 11-летняя девочка ушла из дома поздним вечером и не вернулась. К ее поискам приступили сотрудники полиции и волонтеры, а нашли ее при весьма неожиданных обстоятельствах.

Со слов матери ребенка, вечером дочь отказалась делать уроки, за это у нее забрали телефон. Тогда девочка около 20:00 часов вышла погулять и пропала. Той ночью свыше 40 волонтеров и добровольцев, а также родные и близкие разыскивали пропавшую в близлежащих окрестностях.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что девочка вместе с подругой в районе 23:00 часов зашли к последней в подъезд. С тех пор подростка не видели. Нашли ребенка лишь после 06:00 утра.

Выяснилось, что когда первый раз приходили поисковики с сотрудниками, мама подружки ее спрятала, а волонтерам сказала, что не видела девочку. Затем женщина отвела ребенка к соседке и попросила затаиться там. Когда волонтеры наведались во второй раз, она снова отрицала свою причастность. Спустя время поисковики пришли уже с видео с камер наблюдения в качестве доказательств. Только тогда мать подружки раскрыла местонахождение девочки.

Ранее «ФедералПресс» писал о громком случае, когда мальчик пропал в приморской тайге и выживал там две недели.