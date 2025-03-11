Ночные поиски школьницы во Владивостоке: кто трижды обманывал волонтеров

Выяснилось, что когда первый раз приходили поисковики с сотрудниками, мама подружки ее спрятала, а волонтерам сказала, что не видела девочку. Затем женщина отвела ребенка к соседке и попросила затаиться там. Когда волонтеры наведались во второй раз, она снова отрицала свою причастность. Спустя время поисковики пришли уже с видео с камер наблюдения в качестве доказательств. Только тогда мать подружки раскрыла местонахождение девочки.