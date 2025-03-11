В Ростовской области выросло число зарегистрированных браков

В Ростовской области увеличилось число зарегистрированных браков. Эту новость сообщает региональное управление загс.
— Февраль подарил региону 1495 новых семей, это на 21,3% больше, чем в прошлом году (1291 семья). Желаем всем молодоженам счастья и благополучия, — написали в группе VK управления загс.
К слову, ранее специалисты Ростовстата выяснили, что жительницы Дона стали позже выходить замуж. Теперь средний возраст, когда женщины вступают в брак, составляет от 20 до 29 лет, до этого показатель был ниже — 20−24 года.