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В Ростовской области выросло число зарегистрированных браков

За месяц в Ростовской области сыграли 1495 свадеб.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличилось число зарегистрированных браков. Эту новость сообщает региональное управление загс.

— Февраль подарил региону 1495 новых семей, это на 21,3% больше, чем в прошлом году (1291 семья). Желаем всем молодоженам счастья и благополучия, — написали в группе VK управления загс.

К слову, ранее специалисты Ростовстата выяснили, что жительницы Дона стали позже выходить замуж. Теперь средний возраст, когда женщины вступают в брак, составляет от 20 до 29 лет, до этого показатель был ниже — 20−24 года.