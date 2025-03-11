Какие мосты разведут в Петербурге на неделе

С 11 по 14 марта в Петербурге разведут три моста, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Первым станет мост Александра Невского, затем к нему присоединятся Благовещенский и Биржевой мост.
График разводок мостов.
С 11 на 12 марта:
мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.
С 12 на 13 марта:
мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.
С 13 на 14 марта:
Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.
Переправы могут развести и навести не точно в указанное время, но в рамках этих промежутков. Напомним, что навигация в Петербурге должна начаться 10 апреля. До этого времени мосты будут почти каждую ночь разводить для технических работ.