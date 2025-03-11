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Какие мосты разведут в Петербурге на неделе

«Мостотрест» опубликовал график технических разводок мостов в Петербурге до 14 марта. Подготовка переправ к периоду навигации начинается уже этой ночью.

С 11 по 14 марта в Петербурге разведут три моста, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Первым станет мост Александра Невского, затем к нему присоединятся Благовещенский и Биржевой мост.

График разводок мостов.

С 11 на 12 марта:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

С 12 на 13 марта:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,

Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

С 13 на 14 марта:

Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,

Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.

Переправы могут развести и навести не точно в указанное время, но в рамках этих промежутков. Напомним, что навигация в Петербурге должна начаться 10 апреля. До этого времени мосты будут почти каждую ночь разводить для технических работ.