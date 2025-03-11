Патрушев рассказал о состоянии речного флота в России

«В настоящее время потенциал внутренних водных путей и водного транспорта используется недостаточно эффективно, а их эксплуатация становятся небезопасной. В первую очередь это касается технического состояния речного флота, средний возраст которого превышает 30 лет, а речных танкеров — 49 лет, что привело уже к серьёзным авариям», — констатировал Патрушев, выступая на заседании Совета по развитию и обеспечению морской деятельности, созданного в рамках Морской коллегии РФ.