Патрушев рассказал о состоянии речного флота в России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Речной флот в стране стареет и редеет, становясь источником рисков, необходимо обеспечить обновление его парка судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«В настоящее время потенциал внутренних водных путей и водного транспорта используется недостаточно эффективно, а их эксплуатация становятся небезопасной. В первую очередь это касается технического состояния речного флота, средний возраст которого превышает 30 лет, а речных танкеров — 49 лет, что привело уже к серьёзным авариям», — констатировал Патрушев, выступая на заседании Совета по развитию и обеспечению морской деятельности, созданного в рамках Морской коллегии РФ.
«Но самое главное, темпы выбытия речных судов превышают темпы их строительства. Наш стратегический актив, по сути, превращается в источник системных рисков. В этой связи необходимо обеспечить обновление парка судов речного флота, в том числе судов класса “река-море”, — подчеркнул он,