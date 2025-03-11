В Красноярском крае завершили ремонт опасного моста

Хотя сооружение и небольшое, оно имеет высокую значимость для района. Мост расположен на подъезде к поселку Невонка, обеспечивая круглогодичный проезд и транспортную доступность в районный и краевой центры. Движение уже запущено, подрядчик убирает временные конструкции, проводит рекультивацию земель, после чего будет подписан акт ввода в эксплуатацию.