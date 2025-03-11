В Красноярском крае завершили ремонт опасного моста

Хотя сооружение и небольшое, оно имеет высокую значимость для района. Мост расположен на подъезде к поселку Невонка, обеспечивая круглогодичный проезд и транспортную доступность в районный и краевой центры. Движение уже запущено, подрядчик убирает временные конструкции, проводит рекультивацию земель, после чего будет подписан акт ввода в эксплуатацию.
Новые деревянные опоры дорожники заполнили скальным грунтом. На участке установлена барьерное ограждение и обустроены подходы к переправе. Мост составляет 11 метров, а предельная нагрузка транспорта, которая может проехать по нему не более 60 тонн.
Отмечается, что движение на мосту было закрыто в 2022 году тогда на переправе появилась повреждение от проезда грузового транспорта. Все это время жители пользовались временным объектом, теперь вновь можно будет передвигаться напрямую.
Напомним, в Красноярске получено положительное заключение экспертизы по факту строительства нового этапа метро.