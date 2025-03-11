К купальному сезону в Челябинске подготовят девять муниципальных пляжей

При невозможности устранения повреждений принимаются меры, исключающие возможность пользования оборудованием или объектом благоустройства, незамедлительно об этом информируется Заказчик и по заявке Заказчика объект благоустройства должен быть демонтирован и удалён с пляжа не позднее, чем через один день с момента получения заявки от заказчика. После удаления объекта благоустройства оставшийся в земле фундамент также удаляют или при невозможности удаления огораживают и закрывают так, чтобы обеспечить безопасное нахождение людей на данной территории.