К купальному сезону в Челябинске подготовят девять муниципальных пляжей

Победитель торгов будет выполнять работы на девяти пляжах: «Белый парус», «Городской», «Шершнёвский» на Шершнях, «Смолинский», «Новороссийский», «Спортивный» на озере Смолино, «Чуриловский», «Первоозёрный» и «Чайка» на Первом озере.
На челябинских пляжах установят скамейки, настилы, раздевалки, посты спасателей, теневые навесы, лодки, наблюдательные вышки, велопарковки, урны и контейнеры. На пляже «Новороссийский», где обустроена зона отдыха для горожан с ограниченными возможностями здоровья, также появятся мобильное здание для спасателей и оказания первой помощи отдыхающим с ограниченными возможностями, специальные настилы, туалетно-душевой модуль, аэрарий и кабинка для переодевания для людей с ОВЗ.
Победителю торгов предстоит до 15 мая привезти на пляжи необходимое оборудование и установить его, а в первых числах сентября всё демонтировать и вывезти. Также подрядчик должен покрасить малые архитектурные формы и обработать их противогрибковыми средствами, а после этого заниматься их содержанием.
При невозможности устранения повреждений принимаются меры, исключающие возможность пользования оборудованием или объектом благоустройства, незамедлительно об этом информируется Заказчик и по заявке Заказчика объект благоустройства должен быть демонтирован и удалён с пляжа не позднее, чем через один день с момента получения заявки от заказчика. После удаления объекта благоустройства оставшийся в земле фундамент также удаляют или при невозможности удаления огораживают и закрывают так, чтобы обеспечить безопасное нахождение людей на данной территории.
Сейчас идёт приём заявок от потенциальных подрядчиков. Победителя выберут 20 марта. Начальная цена контракта — 1,7 миллиона рублей.