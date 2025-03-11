Какие вирусы циркулируют в Казахстане и как от них защититься

Против гриппа привито более 2,3 млн человек, что составляет 11,6% населения РК, при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%. С начала текущего эпидемического сезона на вирусы, вызывающие ОРВИ по республике исследовано 14 910 образцов, установлена циркуляция различных вирусов, в том числе риновирус, вирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и другие.