В казанском зооботсаду марал Айхо сбросил рога весом 14,4 килограмма

По качеству рогов у млекопитающих можно определить насколько они подходят для размножения. «Чтобы отрастить их, нужно обладать хорошим здоровьем. Для роста костных образований нужно много кальция, минералов, витаминов», — сообщили корреспонденту KZN.RU в зооботсаду. Так, в 2024-м вес сброшенных рогов Айхо составил 13,2 кг.