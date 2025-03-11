В казанском зооботсаду марал Айхо сбросил рога весом 14,4 килограмма

Обитатель исторической части казанского зооботсада — марал Айхо — сегодня утром сбросил рога весом 14,4 кг. Через четыре месяца у млекопитающего образуются новые выросты необходимые в период гона.
Сбрасывание старых рогов у маралов происходит один раз в год, в конце февраля. Выросты парнокопытные используют как оружие в схватках за самок.
По качеству рогов у млекопитающих можно определить насколько они подходят для размножения. «Чтобы отрастить их, нужно обладать хорошим здоровьем. Для роста костных образований нужно много кальция, минералов, витаминов», — сообщили корреспонденту KZN.RU в зооботсаду. Так, в 2024-м вес сброшенных рогов Айхо составил 13,2 кг.
На сегодня на исторической территории обитают три марала: самец и две самки. Айхо родился 12 июня 2009 года в Новосибирском зоопарке. Затем марала перевезли в Челябинск, откуда он уже попал в Казань.
В казанском зооботсаду рога также сбрасывает самец пятнистого оленя Пятнашка. Обнаруженные киперами зооботсада выросты не утилизируют. Их собирают и используют для наглядности во время проведения занятий юннатского кружка «Барсята» и различных экскурсий.
Ранее сообщалось, что в казанском зооботсаду из зимней спячки вышел бурый медведь Фома. Косолапый проспал всего 1,5 месяца. На практике зоологов учреждения — это первый случай, когда медведь выходит из сна так рано.