В Ростовской области мошенники создавали групповые чаты от имени полиции

В Ростовской области участились случаи мошенничества через групповые чаты. Людей теперь обманывают от имени правоохранительных органов, получая все необходимые личные данные. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
— Сотрудники полиции и их руководители не ведут общение с гражданами через мессенджеры и не создают чаты для сбора информации. Если вы столкнулись с подобным, вы имеете дело с мошенниками, — подчеркивают в ведомстве.
Жителей Дона просят быть внимательными и не доверять сомнительным тг-каналам. Также нужно проверять подлинность ресурсов и поступившей информации. Официальные страницы и каналы донской полиции можно найти на сайте донского главка МВД (61.мвд.рф). Там же, в разделе «Структура», указаны телефоны дежурных частей и районных отделов полиции.
В случае подозрительных звонков или переписок необходимо обращаться в полицию лично или по официальным номерам.