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В Ростовской области мошенники создавали групповые чаты от имени полиции

На Дону мошенники представляются полицейскими, чтобы получить личные данные людей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области участились случаи мошенничества через групповые чаты. Людей теперь обманывают от имени правоохранительных органов, получая все необходимые личные данные. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— Сотрудники полиции и их руководители не ведут общение с гражданами через мессенджеры и не создают чаты для сбора информации. Если вы столкнулись с подобным, вы имеете дело с мошенниками, — подчеркивают в ведомстве.

Жителей Дона просят быть внимательными и не доверять сомнительным тг-каналам. Также нужно проверять подлинность ресурсов и поступившей информации. Официальные страницы и каналы донской полиции можно найти на сайте донского главка МВД (61.мвд.рф). Там же, в разделе «Структура», указаны телефоны дежурных частей и районных отделов полиции.

В случае подозрительных звонков или переписок необходимо обращаться в полицию лично или по официальным номерам.