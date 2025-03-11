Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил создать программу памятных мероприятий на местах сражений

Путин поручил создать для учащихся программу мероприятий на местах сражений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 октября разработать программу ознакомительных и памятных мероприятий, а также поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны для школьников и студентов.

«Минобороны России совместно с общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества “Поисковое движение России”, Минпросвещения России, Минобрнауки России и общероссийской общественно-государственной организацией “Российское военно-историческое общество” разработать специальную программу проведения ознакомительных и памятно-мемориальных мероприятий на местах сражений Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и поисковых экспедиций для участия школьников и студентов», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 31 октября 2025 года.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Минобрнауки поручено обеспечить использование результатов данных мероприятий и экспедиций при подготовке программы внеурочных занятий «Разговоры о важном».