Путин поручил создать программу памятных мероприятий на местах сражений

«Минобороны России совместно с общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества “Поисковое движение России”, Минпросвещения России, Минобрнауки России и общероссийской общественно-государственной организацией “Российское военно-историческое общество” разработать специальную программу проведения ознакомительных и памятно-мемориальных мероприятий на местах сражений Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и поисковых экспедиций для участия школьников и студентов», — говорится в документе.