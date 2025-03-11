Путин поручил создать программу памятных мероприятий на местах сражений

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 октября разработать программу ознакомительных и памятных мероприятий, а также поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны для школьников и студентов.
«Минобороны России совместно с общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества “Поисковое движение России”, Минпросвещения России, Минобрнауки России и общероссийской общественно-государственной организацией “Российское военно-историческое общество” разработать специальную программу проведения ознакомительных и памятно-мемориальных мероприятий на местах сражений Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и поисковых экспедиций для участия школьников и студентов», — говорится в документе.
Срок исполнения поручения — 31 октября 2025 года.
Кроме того, Минпросвещения совместно с Минобрнауки поручено обеспечить использование результатов данных мероприятий и экспедиций при подготовке программы внеурочных занятий «Разговоры о важном».