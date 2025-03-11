Музею в Зайцево передадут предметы, связанные с геноцидом в годы ВОВ

В правительстве Ленинградской области ранее сообщали, что на территории мемориального комплекса в Зайцево под Гатчиной будет создан музей памяти жертв геноцида мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева сообщала, что музей будет создаваться с использованием архивных материалов и артефактов с мест массовых захоронений.