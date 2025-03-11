Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения

Ранее Правительство РФ утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране. Этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам.