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Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения

Рособрнадзор сообщил о нарушениях в трех вузах, тестирующих мигрантов на язык.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, тестирующих мигрантов на знание русского языка, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Правительство РФ утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране. Этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам.

«В рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата объявлены предостережения», — говорится в сообщении.

По данным Рособрнадзора, выявлены факты нарушения у Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Курского государственного университета.

Всего ведомство объявило предостережения шести вузам, в том числе Академии инновационной стоматологии, Институту профессиональных технологий и сервиса «ФиЗ» и Высшей школе медицины «Эко-Безопасность».