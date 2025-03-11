Вузам, тестирующим мигрантов на знание русского, объявили предостережения

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, тестирующих мигрантов на знание русского языка, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Правительство РФ утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране. Этим организациям запрещено передавать третьим лицам права по проведению экзаменов и выдаче сертификатов мигрантам.
«В рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата объявлены предостережения», — говорится в сообщении.
По данным Рособрнадзора, выявлены факты нарушения у Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Курского государственного университета.
Всего ведомство объявило предостережения шести вузам, в том числе Академии инновационной стоматологии, Институту профессиональных технологий и сервиса «ФиЗ» и Высшей школе медицины «Эко-Безопасность».