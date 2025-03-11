В Минусинске многодетной семье вручили ключи от новой «Газели» (видео)

Павел и Оксана Чуриковы из Минусинска воспитывают 10 детей. У них три дочери и семеро сыновей, один из которых нуждается в особом уходе. В 2023 году Михаил Котюков вручил многодетной маме почетный знак «Материнская слава». Половина детей в семье — школьники. Хорошо учатся и получают дополнительное образование в детской музыкальной школе, играют на скрипке, гитаре и аккордеоне.