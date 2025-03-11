В Минусинске многодетной семье вручили ключи от новой «Газели» (видео)

Об этом руководитель региона рассказал в своем телеграм-канале.
Павел и Оксана Чуриковы из Минусинска воспитывают 10 детей. У них три дочери и семеро сыновей, один из которых нуждается в особом уходе. В 2023 году Михаил Котюков вручил многодетной маме почетный знак «Материнская слава». Половина детей в семье — школьники. Хорошо учатся и получают дополнительное образование в детской музыкальной школе, играют на скрипке, гитаре и аккордеоне.
«Осенью Чуриковы обратились ко мне за помощью в приобретении нового транспорта. На своей старой машине семья не могла никуда выезжать в полном составе — ни по делам, ни на отдых», — сообщил Михаил Котюков.
После обращения к губернатору Красноярского края у многодетной семьи стало на одну проблему меньше. Сейчас в Павел при необходимости легко может выехать вместе с супругой, дочерьми и сыновьями на отдых, ведь у него появился новый автомобиль.
«“Газель” управляется легко. Вчера из Красноярска приехали своим ходом, машина показала себя хорошо. Никаких проблем не было», — отметил отец семейства.
После того, как многодетные супруги получили ключи от «Газели», одна из дочерей обратилась к родителям с интересной просьбой:
«У нас в машине 14 мест, а нас 12. Еще надо две сестры», — заявила девочка.
Напомним, что ранее Михаил Котюков поручил ответственным министерствам усилить работу по улучшению демографической ситуации в Красноярском крае и, при необходимости, использовать позитивный опыт других регионов.