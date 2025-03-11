Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских военных из батальона «Черноморская сечь», которые участвовали в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 408 отдельного пехотного батальона “Черноморская сечь” вооруженных формирований Украины Александра Мельника и Алексея Покатилова… Суд приговорил Мельника и Покатилова к 16 годам лишения свободы каждого. Первые 3 года они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в середине сентября 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны бронеавтомобилей незаконно вторглись в Глушковский район Курской области, проследовали в поселок Веселое и впоследствии блокировали его. Там же они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи.
Они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.
Спустя непродолжительное время Мельник и Покатилов были задержаны российскими военнослужащими, до вынесения приговора они содержались под стражей.
Уточняется, что оба были признаны виновными по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).