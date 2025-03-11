Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор

Как было установлено в суде, в середине сентября 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны бронеавтомобилей незаконно вторглись в Глушковский район Курской области, проследовали в поселок Веселое и впоследствии блокировали его. Там же они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи.