Памятник Жириновскому не поставят в Алматы

Ранее в социальных сетях и мессенджерах муссировались слухи о том, что «коренные алматинцы» якобы обратились к властям города с петицией увековечить память о родившемся здесь будущему депутате Государственной думы России. Заявлялось, что это мероприятие пройдет в честь 80-летия Владимира Жириновского.
Более того, отдельные блогеры даже называли место установки памятника — у 25-ой школы имени Феликса Дзержинского (ныне Ильяса Есенберлина). Школа была единственным в Алма-Ате средним учебным заведением с углубленным изучением французского и английского языков.
Тем не менее, власти города не подтверждают слухи о петиции.
В управление культуры города Алматы обращения об установке памятника В. Жириновскому не поступали и комиссией по охране памятников истории и культуры города Алматы соответствующее предложение не рассматривалось.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахская ССР). При рождении имел фамилию Эйдельштейн.
После окончания школы учился в Институте восточных языков, где специализировался на турецком, затем в 1965 году — в МГУ имени Ломоносова на юридическом отделении. До окончания института был членом комитета защиты мира, затем стал служащим Инюрколлегии. Продолжая юридическую карьеру, возглавил отдел издательства «Мир».
С 1990 года входил в состав Либерально-демократической партии России (ЛДПР), был её лидером. Четырежды был кандидатом в президенты Российской Федерации. С 1993 года занимал должность депутата Государственной Думы, в которой с 2000 года был заместителем председателя.