Памятник Жириновскому не поставят в Алматы

После окончания школы учился в Институте восточных языков, где специализировался на турецком, затем в 1965 году — в МГУ имени Ломоносова на юридическом отделении. До окончания института был членом комитета защиты мира, затем стал служащим Инюрколлегии. Продолжая юридическую карьеру, возглавил отдел издательства «Мир».